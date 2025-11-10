Paulinho, de 'patito feo' en Portugal a ídolo en México

Este domingo, cuando cumplió 33 años, Paulinho marcó el primer gol del Toluca contra el Club América (2-0) y alcanzó los 12 tantos que le valieron la Bota de Oro del Torneo Apertura 2025, que comparte con Armando González (Chivas) y João Pedro (San Luis).

El portugués, que ya había sido el campeón de goleo en el Apertura 2024 y en el Clausura 2024, igualó así el récord establecido por el fallecido ecuatoriano Christian 'Chucho' Benítez, que hizo lo mismo con la camiseta del Club América entre 2012 y 2013.

João Paulo Dias Fernandes 'Paulinho' llegó a México en 2024 y rápidamente se convirtió en titular gracias a su versatilidad como 9, destacando no solo por su capacidad de definición, sino también por su visión de juego y su pase.

En su temporada de debut, marcó 29 goles y dio ocho asistencias con los 'Diablos Rojos', que el pasado mes de mayo, impulsados por el portugués, volvieron a ganar la Liga MX después de 15 años, a lo que se sumó posteriormente la 'Campeones Cup' y una Copa de Campeones.

En esta campaña, Paulinho lleva 16 dianas y dos asistencias en 19 encuentros, lo que ha ayudado al Toluca a terminar el Apertura 2025 en primera posición.

Además de la cantidad, el punta ha impresionado por la calidad de sus tantos, como la chilena anotada contra el Montreal en la 'Leagues Cup' el pasado agosto, o su talonazo en la misma competición ante el Colorado Rapids el año anterior.

Su celebración tras marcar un gol -un saludo con el dedo índice junto a la cabeza- ya es un símbolo entre los seguidores del equipo toluqueño y recientemente ha protagonizado un mural en la ciudad con el que se anunció la renovación de su contrato hasta 2028.

Paulinho vive el mejor momento de su carrera en México tras los altibajos que ha sufrido en su país natal, donde se le conocía como 'el patito feo' desde que su entrenador en el Braga y el Sporting, Rúben Amorim, utilizara esa expresión en una rueda de prensa.

El actual entrenador del Manchester United utilizó la referencia a este cuento infantil para describir la trayectoria del delantero del Sporting, donde pasó de la decepción al éxito.

A mitad de la temporada 2020/2021, Paulinho siguió a Amorim y cambió el Braga por el Sporting, que pagó 16 millones de euros, en ese momento el mayor fichaje de su historia.

Solo anotó tres goles en su campaña de debut, aunque uno de ellos fue el de la victoria frente al Boavista (1-0) que acabó garantizando el primer título de Liga del Sporting en 19 años.

A pesar de una mejora gradual en las temporadas siguientes, Paulinho seguía sin cumplir con las expectativas, por lo que el club lisboeta decidió fichar a Viktor Gyökeres, y fue junto al sueco que el actual goleador del Toluca pasó de ser el patito feo a un cisne.

Perdió el estatus de jugador más caro del equipo para Gyökeres (22 millones pagados al Coventry inglés) y asumió un papel de segundo delantero que fue fundamental en una nueva conquista de la Liga de Portugal en su última temporada antes de marcharse a México.

Actualmente, sus logros en el país azteca suelen ser noticia en la prensa portuguesa, e incluso el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, ha sido preguntado sobre una posible convocatoria del tres veces internacional.

Martínez reconoció en una conferencia de prensa que el ataque "es un espacio difícil de entrar" debido a la competencia de jugadores como Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos, pero aseguró que Paulinho es uno de los jugadores a los que sigue.