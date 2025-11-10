Romeo Lavia, baja frente al Barcelona

El mediocentro belga se lesionó en el empate ante el Qarabag el pasado miércoles (2-2), teniendo que ser sustituido en el minuto ocho del encuentro por el ecuatoriano Moisés Caicedo.
Las pruebas médicas realizadas determinaron que el alcance de su lesión le impedirá estar ante el conjunto catalán en Stamford Bridge a finales de mes.
Desde su fichaje por el club inglés en agosto de 2023, el centrocampista se ha perdido 78 partidos por lesión. Esta temporada sólo ha podido jugar siete encuentros, después de haberse recuperado de otra lesión muscular a finales de septiembre.