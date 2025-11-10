Fútbol Internacional
Romeo Lavia, baja frente al Barcelona

Londres, 10 nov (EFE).- Romeo Lavia, centrocampista del Chelsea, será baja para el duelo ante el Barcelona el próximo 25 de noviembre, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, debido a una lesión en el cuádriceps que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes.

Por EFE

El mediocentro belga se lesionó en el empate ante el Qarabag el pasado miércoles (2-2), teniendo que ser sustituido en el minuto ocho del encuentro por el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Las pruebas médicas realizadas determinaron que el alcance de su lesión le impedirá estar ante el conjunto catalán en Stamford Bridge a finales de mes.

Desde su fichaje por el club inglés en agosto de 2023, el centrocampista se ha perdido 78 partidos por lesión. Esta temporada sólo ha podido jugar siete encuentros, después de haberse recuperado de otra lesión muscular a finales de septiembre.