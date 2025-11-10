Venezuela, Brasil, Alemania y Suiza, clasificados invictos

Junto a Venezuela e Inglaterra y Brasil y Zambia, superaron este tramo del evento Colombia, segunda del Grupo G que comandó Alemania, y Korea, que terminó por detrás de Suiza en el F. Aún queda por definir las selecciones que avanzan a la siguiente fase como mejores terceras, un asunto que se resolverá este martes, cuando terminen todos los partidos.

Venezuela acabó primera del Grupo E por delante de Inglaterra gracias a su reacción en el tramo final del partido contra Haití. Dos goles de David García dieron el triunfo a la selección venezolana (4-2), que se clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de Catar como primera del Grupo E, con un punto de ventaja sobre Inglaterra, que ganó a Egipto.

La selección de Oswaldo Vizcarrondo acabó invicta este tramo del evento después de sacar adelante el choque contra el frágil conjunto haitiano que ha perdido todos los partidos.

Venezuela, sin embargo, tuvo que reaccionar en el tramo final porque se le complicó el encuentro en la segunda parte. Diego Claut y John Mancilla, de penalti, pusieron por delante al combinado sudamericano al cuarto de hora.

Pero Haití aprovechó la relajación de su rival y por medio de Debens Jacquet antes del intermedio y de Felix Woodson, en el 71 establecieron el empate que, provisionalmente, les apartaba del liderato del Grupo.

Hasta que apareció David García que hizo en el 80 el 3-2 y en el añadido, de penalti, el 4-2 final.

Venezuela se clasificó como primera con un punto de ventaja respecto a Inglaterra que cayó frente el equipo de Vizcarrondo en la primera jornada y que luego ganó a Haití (8-1) y este lunes a Egipto (0-3) con dos goles de Reigan Heskey que, además, falló un penalti, y otro de Harrison Miles.

Brasil, por su parte, no faltará a la cita de los dieciseisavos y lo hará como primera de grupo, gracias a la mejor diferencia de goles, después de empatar ante Zambia (1-1), en el último encuentro de la fase de clasificación.

Zambia y Brasil, ya clasificadas, se disputaban el primer puesto del Grupo H. Indonesia y Honduras con dos derrotas cada uno, no tenían opción de alcanzar una de las dos primera plazas del cuarteto.

El conjunto africano necesitaba ganar. El empate servía al cuadro sudamericano que había anotado once tantos y no había encajado ninguno. Zambia fue el primer equipo que batió a Brasil cuando se adelantó en el marcador en el choque disputado en el Aspire Zone de Doha por medio de Jonathan Kalimina que puso por delante al cuadro zambiano.

Fue en el tramo final, en el 81, cuando Brasil empató gracias a Dell y puso en la cima de la tabla al combinado de Dudu Patetuci. Brasil acabó primera del grupo y Zambia, segundo.

Honduras, sin embargo, se despidió del Mundial sin ser capaz de puntuar en ninguno de los partidos disputados después de perder ante Indonesia, en la tercera y última jornada de la fase de grupos.

En un duelo entre los dos últimos del Grupo H y con el tercer lugar como objetivo único, fue Indonesia el que logró la victoria y envió a casa a Honduras, que previamente había caído en sus duelos frente a Brasil y Zambia.

Indonesia tomó ventaja en el minuto 52 gracias a un penalti transformado por Evandra Florasta en el minuto 52 aunque el conjunto de Israel Canales logró igualar con el tanto del delantero del Braga Luis Suazo, también desde los once metros, dos minutos más tarde.

Indonesia selló la victoria en el 72, cuando estableció el 1-2 definitivo gracias a Fadly Alberto y ahora aspira a clasificarse para los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros mientras Honduras cae eliminado.

En el Grupo F, Suiza ganó (3-1) a México en el último partido de la fase de grupos y complica la continuidad del equipo dirigido por Carlos Cariño en el campeonato como mejor tercera, a la espera de los resultados que consigan en sus respectivos encuentros Burkina Faso y Uganda.

El conjunto helvético se adelantó en la primera parte con dos goles de Mladen Mijajlovic y Félix Contreras en propia puerta. A los 57 minutos Aldo de Nigris recortó diferencias para México, pero en la jugada siguiente Mijajlovic volvió a marcar el tercero para sentenciar el encuentro.

Con este resultado Suiza pasa a dieciseisavos de final como primera del Grupo F con siete puntos, seguido de Corea del Sur también con siete. México, con sola una victoria, ante Costa de Marfil (1-0), se queda tercera con tres.

De los doce grupos, accederán a dieciseisavos de forma directa la primera y segunda selección de cada uno de ellos. Entre los terceros solo los ocho mejores lograran el pase. México, con tres puntos y una diferencia de goles de -6, tendrá que esperar a lo que haga el martes Burkina Faso con Tayikistán y Uganda con Francia para saber su destino.

La selección de Colombia logró la victoria frente a Corea del Norte (2-0) y accedió a los dieciseisavos como segunda del grupo G por detrás de Alemania.

El combinado colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, necesitaba la victoria para no depender de otros resultados y cumplió con su cometido al imponerse al equipo norcoreano con goles de Miguel Solarte a los 25 minutos y de Santiago Londono a los 33.

Con este resultado Colombia cierra la fase de grupos con cinco puntos en tres jornadas y accede como segunda a dieciseisavos. Primera es Alemania, también con cinco puntos, tras golear (0-7) en esta última jornada a El Salvador, que se marcha del campeonato con un solo punto. Corea del Norte, con cuatro, pasará como tercera.

Y es que el cuadro salvadoreño se despidió del Mundial sub-17 como última del Grupo G al perder por goleada con Alemania (0-7), que accede a los dieciseisavos de final como primera junto con Colombia, segunda.

La selección alemana demostró su superioridad desde el principio y, en la primera parte, logró marcar tres goles por medio de Jeremiah Mensah, Alexander Staff y Wisdom Mike. En la segunda mitad, con un gol en propia puerta de Andrew Reyes, y otros tres tantos de Mensah, Lasse Eickel y Christian Prenaj, redondeó el triunfo.

La mala noticia para El Salvador fue la lesión de Andrew Reyes, que tuvo que ser sustituido a los 55 minutos.

Con este resultado El Salvador, dirigido por Juan Carlos Serrano, se marcha de Catar con las derrotas frente a Alemania y Corea del Norte (5-0) y un empate con Colombia (0-0). EFE.