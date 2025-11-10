Weah apuesta por "erradicar la enfermedad del racismo del fútbol" como objetivo de la FIFA

Establecido como uno de los cinco pilares de la Postura global contra el racismo de la FIFA, adoptada por unanimidad por las 211 federaciones miembro en el 74ª Congreso celebrado en Bangkok (Tailandia) el 17 de mayo de 2024, el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas está compuesto por un grupo de dieciséis 'leyendas' del fútbol masculino y femenino que están comprometidas con la erradicación del racismo en el deporte.

"Estoy aquí para que el mundo sepa que el racismo no es necesario. Debemos disfrutar del deporte rey, entrar juntos al estadio, cantar juntos y cuando perdamos, volver a intentarlo. Eso es el fútbol, disfrútenlo", declaró el exfutbolista, que fue presidente de la República de Liberia durante seis años, entre 2018 y 2024.

"Creo que lo importante es olvidar los insultos y aceptar a los demás con los brazos abiertos y hacer amigos, eso es el mundo. La guerra no es buena. El racismo es una enfermedad. No podemos seguir consintiendo el racismo en los espacios públicos, muy especialmente sobre el césped, donde se supone que todo el mundo trabaja unido, se divierte unido, así que diviértanse y disfruten lo bueno que tiene el fútbol", manifestó.

Weah presidió el taller, que contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, alineado en la misma postura que el exfutbolista africano.

"La causa que nos une aquí es indudablemente la más importante por la que tenemos que luchar y a la que tenemos que atacar de la forma adecuada. Y eso solo lo podemos hacer si trabajamos todos juntos, solo como equipo podemos ganar. Hemos hablado lo suficiente, ahora tenemos que actuar. Por supuesto, no es fácil. Y a veces lo más sencillo es no decir nada y simplemente aceptar lo que está sucediendo y seguir adelante. Pero ese tiempo ya pasó", afirmó.

Al lado de Infantino, entre los presentes, estuvieron Mattias Grafström, secretario general de la FIFA; Jill Ellis, directora de Fútbol; y Gelson Fernandes, subdirector de Federaciones Miembro, así como otros miembros de la administración de la FIFA.

Mercy Akide (Nigeria), ⁠Iván Córdoba (Colombia), Khalilou Fadiga (Senegal), ⁠Jessica Houara (Francia), ⁠Maia Jackman (Nueva Zelanda), ⁠Lotta Schelin (Suecia) y Mikael Silvestre (Francia) fueron los integrantes del panel que se unieron a Weah en Rabat.

"Lo que el fútbol significa es realmente paz, amor y diversión. Yo viví eso. Viví el amor y la paz. Y también, lo que estamos intentando hacer es eliminar el racismo del deporte. No es bueno para el deporte. Este es el esfuerzo que estamos haciendo para asegurarnos de que todos luchamos de manera universal", añadió Weah, quien alabó las iniciativas de lucha contra el racismo impulsadas por Infantino.

"Tantas cosas han cambiado simplemente por la diversidad. Y es la diversidad la que hace a la FIFA lo que es. Tenemos un líder fuerte, un presidente fuerte, que escucha a todo el mundo, y esa es la imagen por la que estamos luchando. Él escucha a todo el mundo, y todo el mundo necesita subir a bordo para que podamos tomar el barco. En un barco, somos una familia que navega hacia la prosperidad, la solidaridad y la paz. Es importante", concluyó el exjugador liberiano.

Con miembros provenientes de 14 federaciones miembro de la FIFA de las seis confederaciones, la misión del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas es monitorizar y asesorar sobre estrategias de lucha contra el racismo, participar en iniciativas educativas y proporcionar aportaciones para llevar a cabo reformas.

En ese sentido, escucharon las intervenciones de la Federación Inglesa de Fútbol y de la Federación Alemana de Fútbol sobre buenas prácticas, así como de Piara Powar, de Fare Network, sobre el trabajo de los observadores antidiscriminación en los partidos de fútbol.