Xabi Alonso apuesta por el trabajo para salir del bache

El Real Madrid no disfrutó de descanso y los jugadores que no se marchan con sus selecciones acudieron a la ciudad deportiva de Valdebebas para ejercitarse en el primer día de las dos semanas de parón de competición de clubes.

Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Fran García, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Endrick, con un reducido grupo de canteranos, se ejercitaron en la mañana del lunes, en la que Antonio Rüdiger sigue dando pasos al frente en su recuperación.

El defensa alemán, lesionado en el recto anterior de la pierna izquierda desde el 12 de septiembre, se adentra en la fase final de su plan de recuperación y se ejercita sobre el césped fuera del grupo.

Mientras, Fede Valverde y Thibaut Courtois se sometieron a dos resonancias magnéticas que confirmaron pequeñas lesiones musculares, que les impedirán ir con Bélgica y Uruguay, sumándose en la enfermería a Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono.

El pequeño grupo que trabajó con intensidad a las órdenes de Xabi Alonso inició la mañana con trabajo de fuerza en el gimnasio y sobre el césped, según informa la web del club blanco, realizaron rondos, trabajaron la presión y ejercicios de finalización con remates a puerta.

Pese a no tener partido hasta el domingo 23 de noviembre, ante el Elche en Alicante, Xabi Alonso no concede día libre entre semana y el martes, desde las 11:00 horas, los jugadores que no acuden a sus selecciones están citados para la segunda sesión de la semana en la Ciudad Real Madrid.