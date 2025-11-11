2-1: Un final dramático deja a Chile fuera del Mundial sub-17 pese a ganar a Canadá

Pese a arrancar la jornada cerrando el grupo K con solo un punto, el conseguido al empatar contra Uganda, los chilenos llegaban con opciones de clasificarse para los dieciseisavos de final, para lo cual era esencial, como mínimo, acabar entre los tres primeros para ser uno de los mejores terceros.

Ese objetivo pareció estar lejos en la primera mitad, en la que Canadá fue claramente superior de la mano de un inspirado Kevin Khan. El centrocampista del Feyenoord neerlandés, imparable, se convirtió en la brújula de los suyos. Así, a los 13 minutos, filtró un gran pase entre los centrales que dejó solo a Johnny Selemani, pero este falló en el mano a mano.

No terminó ahí su exhibición personal, pues todavía se guardaba once minutos de virtuosismo que arrancaron cuando en el 31 recibió al borde del área y tras tirar un caño a Nicolás Perez asistió a Shola Jimoh para que este adelantase a los suyos con un disparo cruzado. Tras eso probó por fortuna con un potente disparo que se estrelló contra el larguero y poco antes del descanso repitió otro excelente pase entre líneas para dejar solo a Van Parker, quien no supo definir ante la salida de Vicente Villegas.

El paso por los vestuarios cambió la dinámica pues una Chile mejor posicionada comenzó a crear algo más de peligro, hasta que a los 54 minutos una falta lateral despejada por la defensa la colgó de tijera al interior del área Matías Orellana. Capturó el balón antes de que saliera Martín Jiménez y puso un centro al área que remató bajo el larguero Zidane Yáñez para hacer el empate.

Fue el inicio de la remontada que llegó solo diez minutos después, en el 64, cuando una mala salida de balón de Canadá facilitó una acción ofensiva del rival. Yastin Cuevas, tras capturar el rechace de un primer centro que no fue efectivo, logró colgar el balón al área en dirección a Orellana. Falló el zaguero en su remate inicial, pero el esférico se le quedó a los pies y a la segunda superó al arquero.

Aún así a los de Sebastián Miranda les faltaba anotar otro tanto. Y lo tuvo Amaro Pérez en sus botas en una jugada a la contra en la que mandó la pelota fuera por la línea de fondo cuando disponía de toda la portería para él después de quebrar al arquero. Una acción aislada que pudo ser decisiva en medio de un final inclinado de nuevo hacia los canadienses, quienes jugaron desde el 83 con uno más tras la expulsión por roja directa de Yáñez al patear este la cara de un rival después de un lance entre ambos, acción que tuvo que ser revisada por el colegiado en el VAR.

Previamente ya se habían acercado al empate cuando Francisco Daza tuvo que sacar sobre la línea de cabeza un tiro de Aidan Evans tras un error clamoroso en la salida de Villegas. Y en el añadido malograron un penalti en las botas de Van Parker, quien lo mandó a las nubes. Pese a ello terminaron en segunda posición, solo por detrás de Francia. Además Uganda certificó también el pase a las eliminatorias como tercera.