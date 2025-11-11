De Frutos cubre la baja de Lamine Yamal

De Frutos, que debutó como internacional el pasado 7 de agosto ante Turquía, había sido uno de los descartes de De la Fuente en la última convocatoria de 2025 por el regreso de Lamine Yamal.

Tras el incidente protagonizado por el jugador del Barcelona, que se sometió el lunes, el día que se incorporaba a la concentración de la selección, a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis sin que los médicos de la Federación fuesen informados, el seleccionador desconvocó a Lamine Yamal y llamó de urgencia a De Frutos.

Durante el martes, día en el que la selección española completará su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, desde las 19:00 horas, se sumará a la concentración De Frutos, que el domingo fue titular en el empate del Rayo Vallecano ante el Real Madrid en LaLiga.

La selección española se medirá el sábado a Georgia en el Estadio Nacional Boris Paitchadze (18:00 horas), y cerrará el camino al Mundial 2026 el próximo martes en Sevilla, enfrentándose a Turquía en La Cartuja.

La lista de España para las dos últimas jornadas de clasificación al Mundial 2026 la integran: