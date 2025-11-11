El Atlético regresa al trabajo con Julián, Giuliano y Molina

Después del triunfo el pasado sábado contra el Levante (3-1), que supuso la octava victoria seguida en casa y la octava en los últimos diez choques oficiales entre sus duelos como local y visitante, y de dos días de descanso, la plantilla retornó a los entrenamientos en el Centro Deportivo de Majadahonda sin hasta diez internacionales, una vez que los tres citados argentinos finalmente no acudirán a la convocatoria.

Sí lo han hecho tanto Nico González como Thiago Almada, con la vacunación completa y a las órdenes de Lionel Scaloni para ese encuentro amistoso.

Además, los españoles Marcos Llorente, Pablo Barrios y Álex Baena, el uruguayo José María Giménez, el eslovaco David Hancko, el esloveno Jan Oblak, el italiano Giacomo Raspadori y el noruego Alexander Sorloth también están concentrados con sus respectivas selecciones para los partidos internacionales de esta semana y el inicio de la siguiente.

De baja Robin Le Normand, por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida hace una semana ante el Union Saint-Gilloise, Simeone contó con doce jugadores del primer equipo en la sesión matutina de este martes, una vez que Koke se ejercitó en el gimnasio.

Sobre el césped trabajaron Juan Musso, Nahuel Molina, Clement Lenglet, Marc Pubill, Javi Galán, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Antoine Griezmann, Carlos Martín, Giuliano Simeone, Conor Gallagher y Julian Alvarez.

A ellos se sumó un grupo de jugadores de la cantera, compuesto por Jan Colomer, Jesús Barrios, Dario Frey, Javi Tena, Óscar Torrellas, Dani Pérez, Izan Muñoz, Adrián Martínez, Sergio Vinatea, Javi Alonso, Jairo Fernández, Álvaro Moreno y Dani Rubio, según informó el club.