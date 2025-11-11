El Barça busca en la Liga de Campeones otra goleada

El conjunto azulgrana vuelve a la carga en la máxima competición europea, de la que es líder, después de firmar el pasado domingo una de las victorias más contundentes de su historia.

Y es que las de Pere Romeu solo necesitaron la primera parte para hacer ocho tantos al equipo gallego, un resultado que venía después de firmar su única derrota del curso, la semana anterior, ante la Real Sociedad en Zubieta (1-0).

El Barça, líder también de la competición doméstica con cuatro puntos de margen sobre el Real Madrid, se verá las caras con el cuadro blanco este mismo sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El choque de Champions ante el Leuven, por tanto, podría verse marcado por la exigencia de una semana con doble partido.

Sin embargo, el conjunto blanco también es segundo por detrás del Barcelona en la liga europea, por lo que las de Romeu no pueden dejar escapar los tres puntos en el Estadi Johan Cruyff este miércoles si quieren seguir liderando la competición, de la que son tres veces campeonas y vigentes subcampeonas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El rival, un debutante en la Champions que ha conseguido 4 de los 6 primeros puntos, parece propicio para conseguirlo. Y es que el Leuven empató en el primer choque de su historia en Europa, ante el París (2-2) pese a empezar dos goles por detrás, y en el partido siguiente, remontó ante el Twente para acabar ganando en el último minuto (2-1).

Las de Arno Van Den Abbeel son actualmente séptimas después de clasificarse el año pasado por primera vez en Liga de Campeones. Lo hicieron tras ganar su competición nacional y superar a rivales de entidad como el Rosengard sueco en la fase previa y también el Sarajevo y el Vorskla Poltava, rivales ante los que el equipo de Leuven sacó brillo a sus futbolistas más determinantes, como Sára Pusztai en la parcela ofensiva y Flo Hermans o Kim Everaerts en la primera línea.

No existen precedentes entre Barça y OH Leuven a los que agarrarse, pero, pese a que las belgas son de nuevo líderes de su liga doméstica y lo están ganando todo en esta a excepción de un empate –su única derrota este curso ha sido en la Copa-, las azulgranas siguen siendo las claras favoritas para el choque.

Los once goles a favor y solo uno en contra ante rivales como el Bayern de Múnich (7-1) y la AS Roma (0-4) abalan el gran momento de las de Romeu, que todavía no podrá contar con la delantera Salma Paralluelo ni la centrocampista Patri Guijarro.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Aitana Bonmatí, Aleixandri, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor, Pina.

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Reynders, Julie Biesmans, Pusztai, Kuijpers; Jada Conijnenberg, Ioanna Papatheodorou.