El brasileño Douglas Aurélio volvió a jugar tras casi nueves meses de lesión

Douglas fue suplente, pero entró al campo en el tramo final del encuentro para sustituir a Álex Calatrava, en los que fueron los primeros minutos del jugador desde que cayera lesionado la pasada campaña al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El jugador albinegro disputó su último partido ante el Cádiz el 23 de febrero de 2025 y no volvió a jugar hasta este lunes, una vez recuperado de la dolencia.

El atacante requerirá de un tiempo de adaptación en el que irá sumando minutos en sus participaciones, tal y como reconoció el club, hasta poder estar disponible para poder disputar un partido completo.