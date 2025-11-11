El Liverpool traslada una consulta por el gol anulado a Van Dijk ante el Manchester City

El tanto del capitán neerlandés, que habría supuesto el empate 1-1 en el minuto 38, fue invalidado después de que el colegiado Chris Kavanagh señalara fuera de juego por la posición de Andrew Robertson, quien, según la revisión del VAR, interfería en la acción del guardameta Gianluigi Donnarumma.

El equipo arbitral determinó que el escocés, situado delante del portero, realizó una "acción obvia" que afectó a la capacidad del rival para jugar el balón, en aplicación de la regla 11 del reglamento.

"Robertson se encontraba en posición de fuera de juego y se consideró que influyó directamente en la jugada", expresó una de las cuentas de la liga en 'X', que explica las decisiones arbitrales.

El club de Anfield no comparte esa interpretación y considera que, según el texto de la norma, los criterios para sancionar fuera de juego no se cumplían porque el jugador no obstruyó la visión del guardameta ni intervino activamente en la jugada, y que por tanto el tanto debió concederse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El margen de error siempre existe, pero en este caso no entendemos cómo el proceso de revisión no concluyó con la validación del gol", trasladaron fuentes del club a Sky Sports, que se han comunicado formalmente con el presidente del organismo arbitral, Howard Webb.

El propio entrenador, Arne Slot, expresó tras el encuentro su desacuerdo con la decisión: "Creo que es evidente que se tomó una decisión equivocada, al menos en mi opinión. Robertson no interfirió en absoluto con lo que el portero podía hacer. Ese gol podría haber cambiado el rumbo del partido".

Desde el club aseguran aceptar el resultado del partido, aunque consideran necesario que el incidente "no quede sin revisión ni análisis" dentro del marco de transparencia que la Premier League busca reforzar con el PGMOL.