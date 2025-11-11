El portugués Joao Cancelo dice que sueña con volver al fútbol europeo

"Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá", declaró Cancelo en una rueda de prensa ofrecida durante su concentración con la selección de Portugal.

Cancelo, de 31 años, cumple su segunda temporada en Arabia Saudí y destacó que "cada vez hay más calidad" en ese país, que "ha mejorado mucho el nivel de los equipos" desde su llegada.

Sin embargo, descartó situar la Liga saudí al nivel de los cinco principales torneos europeos, como hizo recientemente su compatriota y rival del Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

Tanto Cancelo como Cristiano han sido convocados con la selección de Portugal para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputarán el jueves 13 en Dublín contra Irlanda y el domingo 16 contra Armenia en Oporto.

El exjugador del Barça afirmó que el actual combinado, dirigido por el español Roberto Martínez, "es sin duda el grupo más fuerte" del que ha formado parte a lo largo de sus años como internacional.

"Tenemos jugadores increíbles en todas las posiciones del campo. Hay mucha competitividad, lo que al final es bueno, porque nos impulsamos unos a otros", afirmó.

Y concluyó: "Somos una de las mejores selecciones del mundo, no hay que ocultarlo".

Portugal lidera el grupo F tras tres victorias y un empate (10 puntos), cinco más que Hungría, segundo clasificado; sólo necesita un punto para asegurar su clasificación para el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.