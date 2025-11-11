El primer cabeza de serie y el último campeón se despiden del Abierto de Uruguay

El número 200 del mundo se impuso en un partido jugado en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club, donde cayó el último campeón del torneo, el estadounidense Tristan Boyer.

Ganador de la edición 2024 tras vencer en la final al boliviano Hugo Dellien, Boyer perdió hoy por 6-7, 7-5 y 6-1 ante el argentino Alex Barrena.

El uruguayo Franco Roncadelli venció hoy al argentino Genaro Olivari por 6-2 y 6-4. El el único local que continúa en carrera por el título.

También avanzaron a los octavos de final el checo Zdenek Kolar, los argentinos Facundo Mena y Román Burruchaga, el español Carlos Taberner, los chilenos Marcelo Barrios y Cristian Garín, el estadounidense Emilio Nava, el paraguayo Daniel Vallejo y el lituano Vilius Gaubas.

Este miércoles, se jugarán los partidos Burruchaga-Mena, Guillén Meza-Vallejo y Roncadelli-Barrios en pos de un cupo en octavos de final.

El brasileño Gustavo Heide se enfrentará con Nava y el peruano Ignacio Buse con Gaubas, al tiempo que el italiano Marco Cecchinato chocará con el argentino Mariano Navone, número 72 del ránking ATP.

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017).