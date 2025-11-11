El Real Oviedo impulsa un acuerdo de colaboración con el fútbol salvadoreño

El director deportivo, Roberto Suárez, y el director de la Fundación Real Oviedo y responsable de relaciones instituciones del club, César Martín, encabezan la expedición del club azul que desde este pasado fin de semana se encuentra en El Salvador para buscar la consolidación del proyecto oviedista "en un mercado estratégico" y "afianzar lazos tanto con las instituciones salvadoreñas como con Embajada de España y Cooperación Internacional en El Salvador".

Este mismo lunes se celebró un encuentro en el que también estuvieron Sonia Álvarez Cibanal, embajadora española en El Salvador; Samuel Gálvez, presidente de la Primera División salvadoreña de fútbol; Samuel Guillermo Díaz, representante de LALIGA en Latinoamérica, y Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador y hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"Haremos una donación de 100 balones en lugares muy simbólicos de este país que está en un proceso de cambio importante, será una donación simbólica que irá de la mano a las jornadas de tecnificación", explicó César Martín, presidente de la Fundación Real Oviedo.

El Real Oviedo afirma que este viaje supondrá "un paso significativo en la estrategia de expansión del Real Oviedo y su responsabilidad social y formativa a nivel internacional que continúa llevando la identidad, la historia y los valores del club a nuevas comunidades alrededor del mundo".

