El Spartak Moscú despide a su técnico, el serbio Dejan Stankovic

El equipo moscovita anunció en un comunicado que Stankovic, leyenda del Inter de Milán, dejó el cargo de "mutuo acuerdo".

El Spartak es a día de hoy sexto clasificado de la liga rusa, a 8 puntos del líder, el Krasnodar.

El club moscovita ha ganado un solo título de liga en las últimas dos décadas pese a disponer de un importante presupuesto y estar financiado por la petrolera Lukoil, recientemente sancionada por Estados Unidos.

La destitución de Stankovic era desde hace semanas un secreto a voces, ya que el técnico había sido duramente criticado por sus salidas de tono durante los partidos, el último de ellos, la victoria de Spartak sobre el Ajmat Grozni.

Dos españoles, Albert Riera y Luis García, han sonado en las últimas semanas como posibles sustitutos para Stankovic.