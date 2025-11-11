Karanka dice que decisión de que Lamine Yamal deje la concentración "se toma por su bien"

Karanka, que asistió en la capital andaluza a la presentación del partido de la selección ante Turquía, que se disputará el próximo martes en el estadio La Cartuja, se refirió a esta situación, en la que el jugador internacional se realizó un tratamiento el día de la concentración sin informar a los médicos de la selección.

El director técnico de la selección aludió al comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que calificó como "contundente" y que destaca su "sorpresa" y "malestar" por lo sucedido y en el que desconvoca al futbolista para los partidos ante Georgia y Turquía tras asegurar que el tratamiento se realizó "sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección".

Karanka expresó que "existe buena comunicación entre la selección y el Barcelona" y especialmente la suya con Deco, director deportivo del club azulgrana, e insistió en que "la prioridad es que el jugador vuelva a su mejor nivel, tanto para el Barcelona como para la selección".

"La selección cuida a todos los jugadores y, ante el riesgo de lesión, se decide devolverlo a su club", apuntó Karanka, que añadió que "el jugador venía recuperando su nivel y la selección estaba ilusionada con su participación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También señaló que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, "ha hablado con el jugador antes de tomar la decisión de que regrese a su club" y reconoció la preocupación que existe en la RFEF ante la posibilidad de que se repitan desconvocatorias de jugadores, aunque puntualizó que también se entiende que las lesiones ocurren tanto en la selección como en los clubes.

Lamine Yamal se sometió el lunes, el día que se incorporaba a la concentración de la selección, a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis sin que los médicos de la RFEF fuesen informados, lo que ha provocado su desconvocatoria y la llamada del delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos.