La FA acusa a Mejbri de escupir a la grada del Leeds United

Londres, 11 nov (EFE).- La federación inglesa de fútbol (FA) ha acusado al jugador del Burnley, Hannibal Mejbri, que jugó cedido en el Sevilla en la temporada 2023-2024, de escupir a la grada del Leeds United durante la victoria de su equipo en la octava jornada de la Premier League, disputada el pasado 18 de octubre.