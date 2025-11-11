La Premier cambia el Everton-Arsenal y el Leeds United-Crystal Palace al 20 de diciembre

Las dos entidades trasladaron la petición de adelantar sus duelos de la jornada 17 de la Premier League, previsto en un primer momento para el domingo 21 de octubre a las 15:00, para disponer de un día más de descanso y así poder mantener las 72 horas entre los dos duelos.

"El bienestar de los jugadores es una prioridad para la Premier League, y por lo tanto hemos concedido las solicitudes del Arsenal y el Crystal Palace para mover sus respectivos partidos. Esto viene después de la programación de partidos de otras competiciones alrededor de los partidos de la Premier League sin un tiempo adecuado de recuperación del jugador. Esto también es una prueba más del impacto que tienen las competiciones ampliadas de la UEFA en el calendario de partidos nacionales", expresó la competición en un comunicado.

"La Liga desea agradecer a Leeds United y Everton su cooperación ante estos cambios", añadió.

Los 'Gunners', líderes de la Premier, recibirán al Crystal Palace en el Emirates Stadium el 23 de diciembre, después de visitar Goodison Park el 20 de ese mismo mes para medirse al Everton en la liga.

En una situación similar se encuentra el conjunto de Oliver Glasner, que el jueves 18 de diciembre recibe KuPS finlandés en Liga Conferencia antes de su encuentro ante el Leeds United, mientras que los de Mikel Arteta no jugarán porque esa semana no hay partidos de Liga de Campeones.