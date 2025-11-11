La selección de Honduras viaja a Nicaragua con una ilusión: el Mundial

La H necesita vencer a la selección de Nicaragua, que ya está eliminada, y que la de Costa Rica no gane a Haití.

Los catrachos partieron hacia a Managua desde el Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa.

Este miércoles harán un reconocimiento a la cancha donde se medirán contra los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa.

Honduras llega al partido contra Nicaragua, que ya está eliminada, encabezando el grupo C con ocho puntos, mientras que su rival solamente ha cosechado uno, y para sellar su boleto al Mundial necesitaría ganar el jueves y que Costa Rica perdiera o empatara con Haití.

Los hondureños no la tendrán fácil en Nicaragua, según 'el Fantasma' Figueroa, quien ha prometido además que no le regalarán nada a Honduras, ni a Haití, rival al que visitarán el día 18.

El partido del jueves tiene a muchos hondureños ilusionados con la clasificación, igual que a su cuerpo técnico y jugadores, que apuestan con ver a su país por cuarta vez en un mundial, después de haber asistido a los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2018.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda, con quien Honduras logró su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, quieren llegar al partido del día 18 contra Costa Rica con el pase sellado al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La situación en el grupo C no está definida por la poca diferencia de puntos que hay entre Honduras (ocho), Costa Rica (seis) y Haití (cinco), aunque en teoría los hondureños la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses tropezaran contra los haitianos el próximo jueves.