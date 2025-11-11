Lamine Yamal desconvocado tras tratarse la pubalgia sin informar a médicos de la selección

Las Rozas (Madrid), 11 nov (EFE).- Lamine Yamal no disputará con España los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía, y ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente tras conocer con "sorpresa" y "malestar" que se sometió el lunes, sin informar a la selección, a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" por la pubalgia que arrastra.