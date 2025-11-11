Louzán sobre Lamine Yamal: "No vamos a activar ninguna polémica"

La medida tomada, aseguran desde el ente federativo, es por el bien del jugador, que se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis la mañana del 10 de noviembre "sin comunicación previa a los servicios médicos de la selección".

"Hay que cuidar al jugador. A veces hay circunstancias que se podían manejar mejor, pero es un jugador de club, de la selección y es importante para ambos. Hay que cuidarlo y esperar que se recupere bien. Son causas sobrevenidas y hay que actuar. No vamos a activar ninguna polémica. Lo importante es tenerlo en el club y la selección", dijo Louzán, tras acudir al sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.