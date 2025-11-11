Makintach asegura que los otros jueces sabían del documental sobre el juicio de Maradona

"Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona", declaró este martes Makintach ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que podría destituirla.

La magistrada, quien se enfrenta desde el pasado jueves a un juicio político por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte del exfutbolista, denunció este lunes por falso testimonio al juez Savarino, después de que éste negara su conocimiento de la filmación del documental desde la primera audiencia.

Durante la audiencia en la que se decretó la nulidad del juicio, Savarino, presidente del tribunal, destacó "la falta de objetividad e interés en el resultado del expediente" por parte de la magistrada recusada, que dijo además "no intervino de modo imparcial en el desarrollo del debate".

Savarino defendió que tanto él como la jueza Di Tomasso cumplieron con su deber pero que el accionar de Makintach violó el derecho de las partes de ser oídas por un tribunal imparcial, "provocando un perjuicio a las partes acusadoras y las defensas".

La magistrada fue formalmente recusada el 27 de mayo tras la exhibición de múltiples pruebas de su participación en un documental sobre el juicio, incluyendo el guion y el tráiler de la miniserie.

En el tráiler se observaron imágenes de Maradona mezcladas con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo, mientras que el guion incluía escenas de la magistrada en su casa, vistiéndose y maquillándose para ir al juzgado.

Tras la anulación del juicio, Makintach fue apartada de sus funciones de manera indefinida en julio.

La fiscal a cargo de la acusación pública del enjuiciamiento la acusó de incompetencia y negligencias demostradas, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y abuso de autoridad, entre otros cargos.

Makintach, quien realizó el pasado jueves una declaración espontánea ante el Jurado, dijo que nunca imaginó "que iba a generar tanto daño a la Justicia".

El proceso que buscó asignar responsabilidades por el fallecimiento del astro argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, había comenzado el 11 de marzo de este año y registró un total de 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales.

El nuevo juicio oral por la muerte de Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026.