Palladino, nuevo entrenador del Atalanta

"El Atalanta se complace en anunciar que el cargo de director técnico del primer equipo ha sido confiado a Raffaele Palladino, de 41 años", informó el club.

Palladino, exentrenador del Monza y del Fiorentina, firmó un contrato "hasta el 30 de junio de 2027".

En total suma 126 partidos como entrenador profesional, repartidos en 73 con el Monza y 53 con la Fiorentina. Con la 'Fiore' finalizó sexto en Serie A la temporada pasada, misma campaña en la que llegó a las semifinales de la Liga de Conferencia.

Su predecesor, Juric, que llegó a la 'Dea' en verano como heredero de Gian Piero Gasperini, ganó solo 2 partidos de Serie A en 11 jornadas. El resto, 7 empates y 2 derrotas que dejan al club décimo tercero con 13 puntos.

En Liga de Campeones, 2 victorias y solo 1 derrota ante el vigente campeón, el PSG.