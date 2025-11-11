Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2025 - 11:00

Palladino, nuevo entrenador del Atalanta

Roma, 11 nov (EFE).- El italiano Raffaele Palladino se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Atalanta tras el despido del croata Ivan Juric.

Por EFE

"El Atalanta se complace en anunciar que el cargo de director técnico del primer equipo ha sido confiado a Raffaele Palladino, de 41 años", informó el club.

Palladino, exentrenador del Monza y del Fiorentina, firmó un contrato "hasta el 30 de junio de 2027".

En total suma 126 partidos como entrenador profesional, repartidos en 73 con el Monza y 53 con la Fiorentina. Con la 'Fiore' finalizó sexto en Serie A la temporada pasada, misma campaña en la que llegó a las semifinales de la Liga de Conferencia.

Su predecesor, Juric, que llegó a la 'Dea' en verano como heredero de Gian Piero Gasperini, ganó solo 2 partidos de Serie A en 11 jornadas. El resto, 7 empates y 2 derrotas que dejan al club décimo tercero con 13 puntos.

En Liga de Campeones, 2 victorias y solo 1 derrota ante el vigente campeón, el PSG.