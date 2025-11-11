Trevoh Chalobah y James Trafford sustituyen a los lesionados Anthony Gordon y Nick Pope

Chalobah, que se estrenó en junio contra Senegal, se volverá a ver las caras con el seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel, técnico que también le hizo debutar en el Chelsea en 2021.

Por su parte, Trafford, suplente de Gianluigi Donnarumma en el Manchester City, sustituirá a Pope, quien se retiró lesionado en la derrota del Newcastle ante el Brentford en la que no participó Gordon por molestias en la cadera.

También puede causar baja el jugador del Crystal Palace Marc Guéhi, que sigue siendo duda por molestias físicas y "será evaluado en los próximos días", según informó la federación inglesa. El defensa no jugó el pasado fin de semana en el empate ante el Brighton, tras lesionarse un pie en el partido contra el AZ Alkmaar en competición europea.

La selección inglesa está concentrada en el campo de entrenamiento del Tottenham Hotspur para preparar la visita de Serbia el jueves a Wembley y visitar luego a Albania el domingo, pero ya con la clasificación matemática para la cita mundialista.

