Un millar de aficionados arropan desde la distancia a la selección argentina en Algorfa

A pesar de que la sesión no era abierta al público, desde primera hora de la tarde se han congregado en las instalaciones del campo de entrenamiento centenares de aficionados ataviados con camisetas de varios equipos argentinos, de la selección y del Barcelona con el nombre y el número de Leo Messi.

Banderas, bombos, mate y cánticos han puesto color y sabor a los ejercicios y los goles de los jugadores durante la sesión a pesar de estar a más de 150 metros de distancia.

El jolgorio de los aficionados argentinos ha roto la paz del complejo residencial, con mayoría de residentes extranjeros, que han asistido con sorpresa a la fiesta espontánea que se ha declarado en sus calles.

El personal de seguridad del centro y un amplio dispositivo de la Guardia Civil han velado para que los aficionados no se situaran en las montañas próximas a los campos de entrenamiento y pudieran ver desde más cerca las evoluciones de los futbolistas.

Una de las sorpresas de la sesión ha sido la presencia del jugador del Real Madrid, Franco Manantuono, que pese a estar lesionado ha visitado a sus compañeros de la selección.

Durante la sesión, el técnico de la selección, Lionel Scaloni, ha organizado varios partidos de fútbol reducido con tres equipos.

Los aficionados han celebrado los goles y han dedicado todo tipo de cánticos a su selección y en especial al capitán Leo Messi.

El entrenamiento, abierto para los medios de comunicación en sus últimos 15 minutos, ha provocado una gran expectación mediática y ha sido ofrecido en directo por varios medios argentinos.

La salida del autocar, el momento en el que más cerca han estado los seguidores de los jugadores, también ha sido celebrada por los aficionados, que no han dudado en subirse a los techos de sus vehículos para saludar a los campeones del mundo y jurar amor eterno a Messi, el líder de su selección.