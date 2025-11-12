1-2. Un Atlético de Madrid sin pegada se aleja de los puestos de 'play-off'

El único tanto local lo anotó la española Amaiur Sarriegi (m.39) a pase de su compatriota Fiamma Iannuzzi, mientras que la noruega Stolen Goda (m.45+4) y la italiana Barbara Bonansea fueron las responsables de la remontada 'juventina' en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.

Una dura derrota que relega al décimo puesto de la Liga de Campeones a las rojiblancas, con una victoria (0-6 ante el St. Polten) y dos derrotas, ambas en casa, contra el Manchester United por 0-1 y la de este miércoles.

El primer tiempo fue de igualdad máxima, con un Atlético de Madrid más controlador y dominante con balón y un Juventus a la espera de los espacios. Sin embargo fueron las pupilas de Martín las que se adelantaron con el tanto de Sarriegi.

Una alegría que duró entre poco y nada para las locales, ya que pocos minutos después y justo antes de que la colegiada pitara el descanso, llegó el golazo de libre directo de Stolen Goda. Un jarro de agua fría.

Con las mismas once jugadoras salió el técnico español para intentar volver a mandar en el marcador, pero la defensa juventina se fue haciendo cada vez más fuerte.

En el minuto 56, Bonansea asestó un golpe casi mortal al Atlético de Madrid cuando anotó el 1-2, a pase de la española Estela Carbonell, para desesperar aún más a un equipo local que no estaba siendo capaz de crear oportunidades de peligro en área rival.

Las locales agotaron los cambios a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, toda la carne en el asador para al menos lograr un empate valioso de cara a la clasificación. Pese a los esfuerzos, la zaga del cuadro del Piemonte dejó seca a la delantera rojiblanca, que solo le hizo cosquillas a la guardameta francesa Pauline Peyraud-Magnin.

El Atlético de Madrid afrontará su próximo partido de Liga F, en casa contra el Badalona, como cuarto clasificado con 21 puntos y a seis del Barcelona (líder), pero tocadas por un resultado inesperado en su feudo ante un rival directo por los puestos de clasificación directa.

1- Atlético de Madrid: Lola; Medina (Lydia Rodríguez, m.79), Lauren, Lloris (Xènia Pérez, m.70), Menayo; García (Boe Risa, m.62), Ianuzzi, Ana Vitoria (Bartel, m.62), Luany, Sarriegi, Otermín (Portales, m.70).

2- Juventus: Peyraud; Kullberg (Girelli, m.85), Harviken, Salvai, Cabronell; Godo (Lia Walti, m.70), Schatzer, Pinto (Brighton, m.90+3); Bonansea, Cambiaghi (Vangsgaard, m.70), Beccari (Lenzini, m.85).

Goles: 1-0. m.39: Amaiur Sarriegi. 1-1. m.45+4: Stolen Godo. 1-2. m.56: Bonansea.

Árbitra: Ewa Augustyn (Polonia). Amonestó a Lola Gallardo del Atlético y a Stolen Godo, Barbara Bonansea y Tatiana Pinto del Juventus.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones femenina, disputada en el Centro Deportivo Alcalá de Henares de Madrid.