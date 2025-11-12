Agotadas las entradas para el entrenamiento de Argentina en España

El club ilicitano calcula que serán cerca de 20.000 los aficionados que podrán seguir en directo el último entrenamiento de esta concentración en España del combinado que dirige Lionel Scaloni, que tras el partido en Angola el viernes dará por concluida esta fase de preparación.

El estadio Martínez Valero abrirá sus puertas a las 9:30 horas (08.30 GMT), una hora antes del inicio del entrenamiento, y tendrá abiertas todas sus gradas a excepción de la tribuna y el anillo de tribuna, así como las primeras filas de todas las zonas por motivos de seguridad.

Los abonados del Elche, equipo que milita actualmente en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) tras su ascenso al final de la pasada campaña y cuyo propietario es el argentino Christian Bragarnik, tuvieron la tarde de ayer para retirar las invitaciones, mientras que el público en general lo hizo durante la mañana de este miércoles.

La Albiceleste, que logró en Catar 2022 el tercer Mundial de su historia (tras Argentina 1978 y México 1986), está concentrada desde el 10 de noviembre en las instalaciones de La Finca, en la localidad alicantina de Algorfa, para un encuentro amistoso que disputará este viernes en Angola -tras la suspensión del inicialmente previsto ante India-, dentro de su preparación para el Mundial 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que la vigente campeona del mundo tenía previsto permanecer en tierras alicantinas hasta el 18 de noviembre, el cuerpo técnico ha decidido adelantar el regreso de los jugadores tras el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).