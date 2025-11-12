El argentino Martín Ainstein (ESPN), premiado por programa sobre retirada de Jesús Navas

Ainstein, corresponsal en España de ESPN, la cadena deportiva más importante de América, y que se define como "un contador de historias", ha sido galardonado por la entrevista íntima y en profundidad con la que, dentro de su programa 'Diarios de Bicicleta', llegó el pasado diciembre al lado "más personal" de Jesús Navas y a sus perspectivas de futuro.

También fue premiado con la decimotercera edición del Premio de Fotoperiodismo SFC Manuel Ruesga Bono el fotógrafo Antonio Pizarro, de Diario de Sevilla, por una instantánea del 'Duende de Los Palacios' manteado por sus compañeros al final del partido Sevilla-Celta de la pasada liga, el último del palaciego en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con la asistencia de su presidente, José María del Nido Carrasco, y otros directivos, como José Castro, Joaquín Caparrós o Pablo Blanco, el club entregó en el antepalco del Sánchez-Pizjuán estos galardones que reconocen cada año las mejores piezas multidisciplinares publicadas en cualquier medio de comunicación que tengan por objeto el Sevilla FC y que llevan los nombres de José Antonio Blázquez, reconocido periodista hispalense fallecido en 1997, y de Manuel Ruesga Bono, veterano periodista gráfico.

El segundo premio del José Antonio Blázquez lo recogió el periodista de ElDesmarque Tito González, por la entrevista realizada en noviembre pasado a Loli Pérez, madre del malogrado Antonio Puerta, desde la Peña Sevillista Al Relente, a escasos metros de la casa familiar, que habló por primera vez de la dolorosa pérdida de su hijo diecisiete años después de su fallecimiento.

Como reconocimiento a "toda una vida dedicada a la radio", el Premio Especial recayó en el veterano y emblemático profesional Manolo Arenas, técnico de sonido de Radio Sevilla de la Cadena SER durante 45 años, hasta su jubilación el pasado 31 de diciembre.

Tras seguir los pasos de su abuelo, su padre y su hermano Pepe Arenas, también insignes profesionales de la SER, Manolo formó un tándem inseparable durante muchos años con el 'Maestro' José Antonio Sánchez Araújo, también presente en el antepalco del estadio del barrio de Nervión, en sus innumerables narraciones de los partidos a domicilio del Sevilla y del Betis.

En el caso del XIII Premio de Fotoperiodismo SFC, el presidente y Ruesga Bono entregaron el galardón que lleva su nombre a su pupilo Antonio Pizarro, por su foto 'Adiós a un ganador', portada de Diario de Sevilla del pasado 15 de diciembre. En ella plasma el adiós de Jesús Navas en su último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, manteado por sus compañeros al final del encuentro Sevilla-Celta.

En el acto, Del Nido Carrasco destacó la difícil y positiva labor de la prensa, que "relanza las cosas que hace el Sevilla", y se mostró orgulloso de ser el único club de España que organiza este tipo de reconocimientos a la profesión periodística.

Felicitó a los premiados, así como a Radio Sevilla por su centenario y al portal de internet 'Muchodeporte' por su veinticinco aniversario, y tuvo un recuerdo emotivo para los hasta ahora socios numero uno y dos de la entidad, Domingo Muñoz y Julián Hernández, fallecidos recientemente con solo un margen de 24 horas.