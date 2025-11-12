El Liverpool, molesto con la BBC

El Liverpool se ha puesto en contacto con la BBC para quejarse de la decisión de la cadena de entrevistar a MacKenzie para dar su opinión sobre las recientes dimisiones del director general, Tim Davie, y la jefa editorial, Deborah Turness, por la edición tergiversada de un discurso de Donald Trump. Estos dos directivos dimitieron la semana pasada al filtrarse un documento en el que admitían que podían haber engañado a la audiencia con la manipulación de un discurso de Trump que parecía incitar a los disturbios en el Capitolio en 2021.

La opinión de MacKenzie sobre el asunto fue publicada en tres ocasiones durante el programa matinal de la BBC del lunes, lo que ha molestado tanto al Liverpool como a la asociación de víctimas de Hillsborough, que recuerdan los incendiarios artículos que publicó "The Sun" durante la catástrofe, culpando a los aficionados.

Las investigaciones posteriores, sin embargo, clarificaron que los aficionados no tuvieron culpa de lo ocurrido en aquel Nottingham Forest-Liverpool de semifinales de la FA Cup en 1989 y que el problema estuvo derivado de la actuación policial. La cobertura de "The Sun" llevó a que este diario sea repudiado en Liverpool y su compra resulte imposible, además de que los periodistas de dicho medio no tienen permitida la entrada al campo del Liverpool y del Everton.

"Es un insulto, un insulto asqueroso hacia la memoria y las familias de las víctimas", dijo Peter Scarfe, presidente de la asociación de afectados de Hillsborough. "Es completamente ofensivo. No me puedo creer que siquiera consideraran hablar con alguien como él".

Por su parte, el grupo "The Spirit of Shankly", uno de los más populares de la afición del Liverpool", aseguró que la decisión de incluir la opinión de MacKenzie les deja con "rabia y en completa incredulidad".

"No hace falta recordar las mentiras y calumnias que difundió, no solo las relacionadas con Hillsborough, y que continúan afectando a la gente aún en día, lo que hace aún más incomprensible que la BBC le diera una plataforma para hablar de estándares y éticas en el periodismo", comentó un portavoz de este grupo.