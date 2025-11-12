El Salvador visita a Surinam en la recta final de eliminatoria al Mundial 2026 de Concacaf

El combinado de Surinam es líder del Grupo A con seis puntos, los mismos con los que cuenta la selección de Panamá, que se ubica en el segundo puesto por diferencia de goles a favor.

Entre tanto, la Azul y Blanco es última en el grupo con tres puntos con lo que sus pasibilidades de ser una de las selección de Concacaf en clasificar al próximo mundial se han esfumado, aunque una victoria ante los sudamericanos reviviría las esperanzas.

Los de 'Bolillo' Gómez llegan a este encuentro con tres derrotas consecutivas sobre sus hombros, las últimas ante las selecciones de Guatemala y de Panamá por marcadores -ambos- de 0-1 el 14 y 10 de octubre, respectivamente. Mientras, Surinam empató 1-1 por igual ante Panamá y Guatemala.

El técnico colombiano declaró a la prensa que los favoritos en el Grupo A son Surinam, Panamá y Guatemala porque "no dependen de nadie" y señaló que la situación en dicho grupo "es apretada".

Explicó que si El Salvador le gana a Surinam y suma seis puntos "dependemos de resultados, entonces, los favoritos son los que no dependen de nadie".

Los tres primeros lugares de cada grupo de la eliminatoria de la Concacaf avanzan directamente al Mundial 2026. Los dos mejores segundos lugares irán a la repesca para buscar un cupo extra.

El Salvador ha participado en dos Copas del Mundo, México 1970 y España 1982.

Surinam: Wamer Hahn; Anfernee Dijksteel (m:46, Liam Van Gelderen), Juntin Lonwijk (m:33 Denzel Jubitana), Richonell Margaret; Leo Abena, Jean Boetius (m:84, Renske Adipi), Jayden Turfkruier (m:46, Djevencio Van Der Kust), Shaquille Pinas (m:67, Dion Malone); Jaden Montnor, Dhoraso Klas y Jamilhio Rigters.

El Salvador: Mario González; Julio Sibrían, Ronald Gómez, Adan Climaco, Jeferson Valladares; Styven Vasquez, Joshua Pérez, Herberth Diáz, Noel Rivera; Nathan Ordaz y Brayan Gil.

Estadio: Franklin Essed Stadion, Paramaribo.

Hora: 16.00 hora local de El Salvador (22.00 GMT).