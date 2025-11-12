El Tigres de Jenni Hermoso visitará al sorprendente Cruz Azul en semis de la Liga mexicana

En el duelo de ida de la fase de los cuatro mejores equipos, las 'Amazonas' de Hermoso, el equipo más ganador de la Liga, saldrá a imponer condiciones con su gran ofensiva, después de una pobre actuación en cuartos de final.

Dirigido por el entrenador español Pedro Martínez, el equipo de Nuevo León sufrió para dejar fuera al Juárez FC, al que superó 0-1 como visitante, pero luego, en su estadio, apenas sacó un empate sin anotaciones.

Pese a eso, las 'felinas' son favoritas ante las celestes; fueron el líder de la fase regular con el mejor ataque y la mejor defensa, aunque deberán ser respetuosas. En cuartos de final, el campeón Pachuca tenía todo a favor para eliminar a las Azules y fue goleado 0-5 en su estadio para ser superado por 6-2 en la serie.

Encabezado por la estadounidense Aerial Chavarin, segunda de las goleadoras con 18 anotaciones, y por la guatemalteca Ana Lucía Martínez, las celestes llegan inspiradas tras alcanzar su primera semifinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo lució bien a la defensa en la serie ante Pachuca y ahora tratará de mantener el orden atrás para detener a Hermoso y a Diana Ordóñez, bujías ofensivas del equipo con 14 goles cada una.

Si bien Tigres tiene más experiencia en las instancias decisivas de los campeonatos, deberá mostrar su mejor fútbol para no permitir que Cruz Azul gane confianza.

El ganador de la serie disputará el título contra el mejor del derbi entre el América y Guadalajara, que planteará un duelo de entrenadores españoles entre Ángel Villacampa, por las azulcremas, y Antonio Contreras, al mando de las Chivas.

América goleó por 5-0 a las Rayadas de Monterrey en el partido de vuelta de la fase de los ocho mejores y se clasificó sin dejar dudas a la semifinal, pero Guadalajara dejó una buena impresión al al eliminar al impetuoso Toluca, al que superó por 0-2 en su propio estadio.

Guadalajara le ganó 0-2 al América en su casa de la capital el pasado 14 de septiembre y ahora le plantará cara a las Águilas con una ofensiva comandada por Alicia Cervantes.

Con la española Irene Guerrero, Kiana Palacios y Monserrat Saldívar, América posee un gran ataque, pero Guadalajara lo dejó en cero en la fase regular y ahora no queda claro cuál de los dos equipos es favorito.

Los partidos de vuelta se jugarán el próximo domingo.