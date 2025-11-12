Fornals: "Lamine Yamal es una pérdida importante pero no podemos estar lamentándonos"

"Coincidí medio rato con él, obviamente Lamine Yamal es una pérdida importante por el jugadorazo que es y lo que representa para la selección; pero el fútbol, como la vida, no espera a nadie y no podemos estar lamentando una pérdida así, que es importante pero tenemos dos partidos que disputar en los que estamos centrados", valoró en rueda de prensa.

Fornals no quiso entrar a valorar el enfado dentro del cuerpo técnico y médico de la selección con el tratamiento efectuado a Lamine Yamal antes de incorporarse a la concentración, y se puso en la piel del jugador del Barcelona.

"Lo vi para darle la mano y despedirle porque teníamos que entrenar. Entiendo que él quiere estar aquí, a nadie nos gusta estar lesionados. Le dimos un abrazo a un compañero y se fue", reconoció.

"No tengo ni idea de lo que es sufrir una pubalgia, gracias a dios. No sé si podría o no jugar pero entiendo que Nico (Williams) o Lamine, no les gusta estar lesionados y obviamente todos los que tienen oportunidad de estar en la selección, les fastidia no poder estar por una lesión", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Feliz por la primera llamada de Luis de la Fuente como seleccionador de la absoluta, Fornals regresa cuatro años después de su último partido como internacional.

"Han cambiado muchísimas cosas. Había otro seleccionador (Luis Enrique Martínez), la mayoría de compañeros no habían ni debutado pero estoy encantado, agradecido y contento conmigo mismo por lograr volver", reconoció y confesó que había recibido "más mensajes casi" que en su cumpleaños.

En su reencuentro con De la Fuente, con quien fue campeón de un Europeo sub-21, Fornals ha visto el mismo estilo de un técnico al que no ve agrandado. "Diría que no lo está. Los que le ven más a menudo saben que no es el estilo de Luis. Es una persona muy trabajadora, con mucha pasión por lo que hace y es lo que ha reflejado esta selección en cada fase final que ha disputado".

Fornals destacó que su presencia en la selección siempre ha estado vinculada a "equipos que no competían para ganar ligas", lo que, en su opinión, es algo de agradecer: "Que los entrenadores miren más allá es impresionante para mí".

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.