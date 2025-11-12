Italia pierde a Cambiaghi por lesión

"Nicolò Cambiaghi ha sufrido una molestia en el gemelo derecho que le impedirá jugar los dos próximos partidos y regresará a su club. Por el momento, no se convocará a nadie en su lugar", informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Es la segunda baja en ataque de la 'Azurra', que no podrá contar con Moise Kean, delantero del Fiorentina y titular habitual en la selección, por molestias en su tibia.

Cambiaghi, de hecho, entró en la convocatoria a última hora, tras la baja del atacante del combinado 'Viola'.

El italoargentino Mateo Retegui (Al-Qadsiah) liderará, por tanto, una ofensiva en la que apunta a estar acompañado de Giacomo Raspadori, jugador del Atlético de Madrid.

Italia, que tiene asegurada al menos su presencia en la repesca, mantiene también la remota posibilidad de acabar primera de grupo y certificar su clasificación de manera directa a una cita mundialista que no disputa desde 2014.

Tiene que ganar los dos partidos goleando en ambos para superar la diferencia de goles (Noruega +26, Italia +10) o esperar el tropiezo de la selección de Erling Haaland ante Estonia y ganar en el duelo decisivo entre ambas selecciones en San Siro.

El primer duelo será el 13 de noviembre en Chisnau, capital de Moldavia; mientras que el segundo será en Milán, ante la selección de Erling Haaland.