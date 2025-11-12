La Premier League respalda el gol anulado a Van Dijk

El central holandés consiguió el 1-1 en la derrota contra el City, pero fue anulado por fuera de juego de Andy Robertson en la jugada, al interferir en la visión de Gianluigi Donnarumma.

Esta decisión enfadó al Liverpool, que elevó una queja al PGMOL asegurando que el tanto debería haber subido al marcador.

Webb, en el programa de televisión semanal que analiza las actuaciones arbitrales, aseguró que, si bien Donnarumma no perdió la visión de la pelota durante el remate, no le parece "irracional", anular el gol.

"Cuando la pelota llega a él (Robertson), a un par de metros de la línea de gol, él reacciona claramente agachándose. La pelota pasa por encima de su cabeza y entra en la portería. Entonces, los árbitros tienen que tomar una decisión: ¿Esa acción (agacharse) impacta en Donnarumma y en sus posibilidades de salvar la pelota? Ahí entra la subjetividad en juego", explicó Webb.

"Miraron la posición, la acción, tan cerca del portero, y tomaron una decisión. Sé que no es compartida por todo el mundo, pero creo que no es irracional que decidieran anularlo", añadió el colegiado que dirigió la final del Mundial en 2010 entre España y Holanda.