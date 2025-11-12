Mbappé recuerda los 10 años del 13N y dice que Upamecano es "el mejor defensor del mundo"

"Será especial y vamos a intentar rendir homenaje a todas las personas que han resultado afectadas por este suceso trágico. Vamos a intentar mañana dar lo mejor de nosotros", declaró Mbappé, en la víspera del Francia-Ucrania, decisivo para la clasificación gala para el Mundial de 2026.

Este encuentro se disputará cuando justamente se cumplen los 10 años de los ataques yihadistas en serie que mataron a 132 personas entre Saint-Denis y París. De hecho, el primero de los atentados, en el que murió un hombre, sucedió precisamente en las afueras del Estadio de Francia de Saint-Denis, durante un amistoso entre Francia y Alemania que no llegó a suspenderse.

"Tendremos un pensamiento para todos aquellos que perdieron a sus seres queridos, para todas las víctimas -abundó Mbappé-. Intentaremos poner una sonrisa en este día. Aunque nos estamos jugando una clasificación (al Mundial de 2026), somos conscientes de que hay cosas más importantes. Es el caso de la conmemoración de este día, desafortunadamente histórico".

El hoy jugador del Real Madrid recordó que el 13 de noviembre de 2015 tenía 16 años y jugaba en el Mónaco. "Mi padres estaban en Bondy (afueras de París). Llamamos a nuestros allegados, vimos las atrocidades y no hay cómo no tener compasión, tristeza, ganas de que todo aquello se acabase".

Asimismo, Mbappé respondió a un posible interés de su club, Real Madrid, por el central del Bayern de Múnich, Upamecano.

"Cuando hablamos del mejor defensa del mundo y actualmente de esta temporada, es normal que se hable de él. Es capaz de defender en una línea muy alta, de ganar duelos, de estar listo para sacar el balón jugado. Está en una muy buena fase y en un gran club (Bayern). No hay otros muchos que sean mejores. Bueno, sí, hay alguno mejor", manifestó entre risas.