Nicaragua, sin nada que perder, pretende "hacerle la maldad" a Honduras

El seleccionador de la Azul y Blanco, que se quedó corto para conseguir la primera clasificación de Nicaragua al máximo torneo del fútbol, prometió dejar fuera a Honduras de la clasificación directa al Mundial en el encuentro en Managua.

"Si depende de nosotros que vayan (al Mundial), no van a ir", sentenció Figueroa, que aseguró que su equipo no va a regalar nada porque tiene "una afición que quiere ver a su selección" ganar.

Nicaragua también busca vengarse de la derrota sufrida a domicilio frente a Honduras (0-2) en el partido de ida.

La Azul y Blanco es el penúltimo obstáculo de la H para clasificarse la Copa Mundial 2026 y el seleccionador nicaragüense quiere aguarle la fiesta.

La selección hondureña, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, se encuentra desde el martes en Nicaragua con la esperanza de asegurar su boleto.

La H necesita vencer a Nicaragua, que ya está eliminada, y que Costa Rica no le gane a Haití.

Honduras llega al partido contra Nicaragua en cabeza del Grupo C, con ocho puntos, mientras que su rival solamente ha cosechado uno, y para sellar su boleto al Mundial necesitaría ganar el jueves y que Costa Rica perdiera o empatara con Haití.

El partido del jueves tiene a muchos hondureños ilusionados con la clasificación, igual que a su cuerpo técnico y jugadores, que apuestan con ver a su país por cuarta vez en un mundial, después de haber asistido a los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda, con quien Honduras logró su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, quieren llegar al partido del día 18 contra Costa Rica con el pase sellado al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La situación en el Grupo C no está definida por la poca diferencia de puntos que hay entre Honduras (ocho), Costa Rica (seis) y Haití (cinco), aunque en teoría los hondureños la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses tropezaran contra los haitianos el próximo jueves.

Solo el líder se clasificará al Mundial de forma directa.