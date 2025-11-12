Paraguayo Matías Galarza: "Estamos preparados para salir campeones" del Mundial 2026

"Nuestro objetivo, siempre, es salir campeones. Le ganamos a los campeones del mundo actualmente, así que nosotros estamos preparados para eso y estos amistosos los afrontamos como un Mundial", dijo Galarza, en una entrevista con el canal Tigo Sports difundida este miércoles.
La plantilla Albirroja se entrena actualmente en Estados Unidos como parte de su preparación para los amistosos que disputará con el seleccionado de ese país, el próximo sábado, y el siguiente miércoles ante México.
El centrocampista del River Plate argentino destacó que Paraguay se entrena con equipos clasificados para que sus prácticas sean como disputar un Mundial.
Por su parte, el defensor Junior Alonso, del Atlético Mineiro brasileño, aseguró al mismo medio que el equipo está tratando de mejorar todo lo que hizo en las eliminatorias y que los amistosos que vienen son "pruebas bastante fuertes" que ayudarán al elenco a "llegar de la mejor manera" al certamen internacional.
"Nosotros vamos a pelear hasta el final, nos estamos preparando con mucha energía y voluntad para lo que va a ser el Mundial. Sabemos que no va a ser fácil", dijo Alonso.
La Albirroja se clasificó al Mundial 2026 en septiembre pasado de forma directa al quedar en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas con un total de 28 puntos, 10 menos que el líder de la tabla, Argentina, campeón mundial en Catar 2022.
En sus duelos de fogueo disputados en octubre, el conjunto paraguayo, dirigido por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, empató 2-2 con Japón y cayó por 0-2 ante Corea del Sur.