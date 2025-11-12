Tuchel celebra la vuelta de Bellingham: "Es bueno tenerle aquí"

El centrocampista del Real Madrid se quedó fuera de las dos últimas listas de Inglaterra, una por la operación que se realizó en el hombro en verano y en otra por decisión técnica, pero estará de vuelta para medirse a Serbia este jueves y a Albania el próximo domingo.

"Es bueno que está de vuelta", admitió Tuchel este miércoles en rueda de prensa. "Ha habido un buen ambiente en las dos últimas convocatorias y todo el mundo está contento. Hay un ambiente competitivo, buenos ánimos y todos están contentos. La actitud y la energía en el campo es la adecuada. Nos queda una sesión de entrenamiento por delante y Jude es parte de ella".

Bellingham es una de las grandes novedades de esta convocatoria junto a la de Phil Foden.

"Espero que demuestren lo que son. Que forman parte del grupo rápidamente. Ahora están de vuelta y es su responsabilidad contribuir a esto. Es lo que están haciendo".

Inglaterra ya certificó su clasificación al Mundial de 2026, pero estos dos partidos ante Serbia y Albania servirán para seguir poniéndose a punto de cara al torneo internacional del próximo verano.

"Tanto Phil como Jude no han podido entrenar mucho hasta ayer. Hoy volverán a ejercitarse, a intensidad completa", añadió el técnico alemán.