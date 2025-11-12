Tuchel: "Rashford está aquí porque se lo merece"

El delantero inglés, autor de seis goles y nueve asistencias en este inicio de curso, ha entrado en cuatro de las cinco convocatorias desde que Tuchel está al frente, incluyendo las tres últimas.

Rashford está cedido esta temporada en el Barcelona y Tuchel fue preguntado este miércoles en rueda de prensa si le preocupa que según se vaya acabando el préstamo en el equipo blaugrana su rendimiento bajará.

"No", aseveró el preparador alemán. "Estamos en noviembre y él está bien. Está en la convocatoria porque se lo merece. Ahora tiene que demostrar su nivel cada tres días en el Barcelona y eso es bueno para nosotros. También tiene que hacerlo aquí en cada convocatoria, lo cual es lo normal y lo mejor que puede pasar".

"Queda aún mucho para verano y mi cabeza aún no está en lo que va a pasar en el Mundial. Lidiaremos con ello según llegue. Lo importante es que él está bien ahora, es competitivo y por eso está aquí. Ahora tiene que demostrarlo en los próximos dos partidos", añadió el germano.

Rashford, que de haberse quedado en el Manchester United hubiera tenido menos minutos porque no juegan en Europa, tiene contrato con los 'Red Devils' hasta verano de 2028, por lo que si quisiera continuar en el Barcelona más allá de esta cesión, tendrá que negociar un fichaje.