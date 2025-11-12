Varios clubes demandarán a la Premier si introduce un límite salarial

Maheta Molango, presidente del sindicato de futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés), aseguró que esto no puede imponerse de forma unilateral por parte de la liga y que no es posible limitar la habilidad de los jugadores para ganarse la vida.

El límite salarial implicaría que los clubes solo pueden gastar en salarios, amortización de traspasos y comisiones a agentes cinco veces lo que ingresa el último equipo de la Premier League, es decir, unos 550 millones de libras (620 millones de euros) en total. Además, la Premier está probando un modelo de sistema de control financiero que solo permitiría gastar a los clubes un porcentaje de sus ingresos totales.

Ambas propuestas se someterán a votación el próximo 21 de noviembre para sustituir a las actuales reglas del 'fair play' financiero, que permiten gastar 105 millones de libras a tres años.

"Tenemos una tendencia en el fútbol de pesar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida", dijo Molango en la cadena británica BBC.

"La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a las sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral. Esto necesita ser negociado con la gente correcta y hay ciertos mecanismos que tienen que ser respetados", añadió.

El actual 'fair play' en la Premier League se considera anticuado, aunque los clubes votaron en febrero mantenerlo por el momento, ya que fue impuesto en 2013 y no se ha actualizado hasta la fecha, por lo que no ha tenido en cuenta la inflación.

Además, los clubes ingleses que compiten en Europa tienen que hacer frente a dos regulaciones, la inglesa y la de la UEFA, más estricta incluso, ya que solo permite a los equipos gastar el 70 % de sus ingresos en la plantilla, por el 85 % de la Premier.

Esto ha limitado la capacidad de gasto del Aston Villa, por ejemplo, que pese a haberse clasificado por tercer año consecutivo a Europa ha tenido que vender a algunos de sus mejores jugadores.