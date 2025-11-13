Fútbol Internacional
0-1. Albania, a la repesca

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Albania ganó en Andorra (0-1) y beneficiado además por la derrota de Serbia ante Inglaterra (2-0) aseguró el segundo puesto del Grupo K y la clasificación para la repesca de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Por EFE

El conjunto de Sylvinho, que nunca en su historia ha estado en la fase final de un Campeonato del Mundo, aprovechó la situación y encontró el gol en el minuto 67 por medio del jugador del Torino Kristijan Asllani que remató de primeras dentro del área un centro desde la derecha de Myrto Uzuni.

Andorra, sin nada en juego y condenada al último lugar del grupo, con un punto en ocho jornadas, resistió poco más de media hora. Albania cumplió y será segunda, por detrás de la campeona del quinteto, Inglaterra, con la que jugará en la última jornada, el próximo domingo, en un duelo ya intrascendente.