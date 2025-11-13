0-1. La RD del Congo sorprende a Camerún y disputará la final de la repesca con Nigeria

Pocos hubieran podido imaginar este desenlace ante el claro cartel del favorito con el que partía el conjunto camerunés, el equipo africano con más participaciones en la fase final de una Copa del Mundo, que buscaba su novena presencia, la segunda de manera consecutiva, en un Mundial.

Todo lo contrario que su rival, que nunca había disputado una cita universal con su actual denominación de República Democrática del Congo, si bien tenía el honor de haber sido el primer equipo del África subsahariana en participar en un Mundial, en el ya lejano 1974 bajo el nombre de Zaire.

Toda una proeza que parecen dispuestos a emular los Theo Bongonda, Cedric Bakambu, delantero del Betis, y, sobre todo, el central Chancel Mbemba, jugador del Lille francés, que capitanea a los 'leopardos'.

Una República Democrática del Congo que ya avisó de sus intenciones en la primera mitad con un par de remates de Bongonda, atacante del Spartak de Moscú, que pusieron en alerta a Camerún, donde actuó de inicio el jugador del Levante Etta Eyong.

Aunque la ocasión más clara para el cuadro congoleño llegó a la hora de juego en un potente remate del delantero Cedric Bakambu, jugador del Betis, que sólo impidió que acabase en gol una gran parada del guardameta camerunés André Onana.

Susto al que respondió cinco minutos más tarde el atacante de los 'leones indomables' Bryan Mbeumo, en una acción en la que el jugador del Manchester United demostró más potencia que precisión en una internada en el área rival.

Dos ocasiones que dieron el pistoletazo de salida a un ir y venir constante de un área a otra del que finalmente salió victoriosa la República Democrática del Congo que se alzó con la victoria (0-1) con un gol a los 92 minutos de Mbemba, que remató a las redes un saque de esquina botado por Brian Cipenga.

Un gol que abrió a los 'leopardos' la puerta de una final en la que se medirán el próximo domingo con Nigeria, que se impuso en la prórroga por 4-1 a Gabón en la primera semifinal, en busca de un puesto en la repesca internacional que repartirá los dos últimos billetes en juego en la zona para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.