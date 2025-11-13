0-1. Szoboszlai y Varga aferran a Hungría a la repesca

Bastó la combinación húngara y el triunfo obtenido en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium. El conjunto del italiano Marco Rossi se asienta como segundo del Grupo F, a dos puntos del primer puesto de Portugal, que tiene un partido menos y que puede acceder directamente al Campeonato del Mundo 2026 si supera a la República de Irlanda.

Hungría tiene en la mano el segundo lugar del grupo y acceder a la repesca para ir a la fase final del torneo gracias al gran centro de Szoboszlai desde la banda izquierda que aprovechó de cabeza Barnabas Varga, del Ferencvaros.