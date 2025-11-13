0-2. Islandia apura sus opciones mundialistas

El equipo de Arnar Gunnlaugsson asaltó provisionalmente el segundo puesto del Grupo D que domina Francia. Depende de sí mismo para ser segundo y disputar la repesca el equipo islandés que cerró su objetivo en la primera parte, con los tantos de Albert Gudmundsson, del Fiorentina, a pase de Isak Johanenesson, y Severrir Ingason, del Panathinaikos, tras recibir un balón de Johann Gudmundsson.

Francia, que recibe a Ucrania, domina el Grupo D con tres puntos de ventaja sobre Islandia, que tiene un partido más, y Ucrania.