13 de noviembre de 2025 - 16:10

0-2. Islandia apura sus opciones mundialistas

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Islandia ganó en el Neftci Arena de Baku a Azerbaiyán (0-2) y apura sus opciones de disputar la fase final del Mundial 2026, a falta de su decisivo duelo, en la última jornada, contra Ucrania.

Por EFE

El equipo de Arnar Gunnlaugsson asaltó provisionalmente el segundo puesto del Grupo D que domina Francia. Depende de sí mismo para ser segundo y disputar la repesca el equipo islandés que cerró su objetivo en la primera parte, con los tantos de Albert Gudmundsson, del Fiorentina, a pase de Isak Johanenesson, y Severrir Ingason, del Panathinaikos, tras recibir un balón de Johann Gudmundsson.

Francia, que recibe a Ucrania, domina el Grupo D con tres puntos de ventaja sobre Islandia, que tiene un partido más, y Ucrania.