1-1. Emiratos Árabes Unidos no pasa del empate y se jugará la repesca en Irak

El encuentro empezó con mucho ritmo. En el minuto 10, Irak aprovechó su primera amenaza en área contraria y sorprendió con el 0-1, obra de Ali Al Hamadi, que aprovechó a la perfección un balón suelto en el área emiratí.

Poco tardó en reaccionar Emiratos Árabes Unidos; un gran centro desde la derecha de Abdalla Ramadan fue cabeceado con gran maestría por Luan Pereira para devolver el empate al marcador, 1-1 (min.18).

En un animado encuentro, Al Hamadi, de nuevo, a la media hora, tuvo en sus botas el 1-2, pero se encontró con un excelso Khalid Eisa, que repelió su disparo en una clave situación de uno contra uno. Sólo seis minutos después, el emiratí Sultan Adil pudo dar ventaja a los locales, pero no acertó con un balón rechazado en el área y mandó el balón fuera.

Eisa, el portero de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo a los suyos al filo del descanso con otra gran intervención a un cabezazo del iraquí Meme, que desperdició otra inmejorable ocasión en el tiempo añadido.

La segunda parte continuó bajo el mismo guion, con Eisa como protagonista. Sin embargo, el equipo emiratí trató de hacer efectivo el factor local y se volcó durante buena parte de la segunda parte hacia la meta defendida por Jalal Hachim.

La locura llegó en el tiempo extra, en el 90+5, con el tanto de Caio Lucas a la salida de una falta, pero fue anulado por fuera de juego. Así, ambas selecciones se jugarán la entrada en la repesca para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el próximo martes 18, con Irak como local. EFE.