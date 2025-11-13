Akor y Ejuke, impulsan el sueño mundialista de Nigeria

Akor Adams abrió el marcador a los 78 minutos tras aprovechar un error en una cesión de Gabón (1-0). Ejuke, su compañero en el club español, encarriló la victoria nigeriana al anotar el 2-1 al inicio del tiempo extra.

La gran estrella nigeriana, Victor Osimhen (Galatasaray), pudo evitar la prórroga, pero desperdició incomprensiblemente un mano a mano. Osimhen, máximo goleador de la actual Champions League, se resarció con un doblete en la prórroga para completar la goleada nigeriana (4-1). Estos goles acabaron con las opciones mundialistas de Gabón, que por un momento soñó con la clasificación. Los gaboneses habían forzado el tiempo extra con un postrero tanto de Mario Lemina.

El centrocampista Lemina, junto con el delantero Aubameyang, son la gran referencia del equipo gabonés. Lemina igualó a los 89 minutos el tanto inicial de Adams con un remate que se desvió en un rival antes de entrar en la portería. Este gol premió la mejoría de las ‘panteras’, que nivelaron la contienda en el segundo tiempo tras ser superadas en la primera mitad. En la primera parte, Nigeria había dispuesto de varias claras ocasiones de gol en las botas de Osimhen.

Nigeria, que busca su séptima presencia en la fase final de un Mundial (la última fue en Rusia 2018), acabó imponiendo su mayor calidad. La profundidad de su banquillo fue clave, como la entrada del sevillista Chidera Ejuke en sustitución de Samu Chukwueze. Ejuke dio un nuevo impulso al ataque nigeriano, lo que se consumó con su gol a los siete minutos de la prórroga. Este tanto, que puso el 2-1 tras un pase de Wilfred Ndidi, desató a un enrabietado Osimhen, quien sentenció el partido.

Con esta victoria, Nigeria certificó su pase a la final de la repesca africana. En dicha final, se enfrentará el próximo domingo en Rabat al ganador del duelo entre Camerún y la República Democrática del Congo. El vencedor de ese encuentro obtendrá un puesto para jugar la repesca internacional. Así, el sueño mundialista de las “Súper Águilas” sigue intacto y a la espera de la última prueba.

Fuente: EFE