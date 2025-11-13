Argentina y Messi desatan la locura en Elche con un entrenamiento ante 20.000 espectadores

El club ilicitano, propiedad del representante futbolístico Christian Bragarnik, organizó una sesión, previa al amistoso de este viernes en Angola, repleta de guiños a la vigente campeona del mundo en el que se vivió un ambiente muy similar al que se vive en Argentina en este tipo de sesiones.

La bandera de Argentina ondeó en los videomarcadores durante la sesión, así como una monumental pancarta en la grada de preferente con el lema 'Coronados de gloria vivamos', adornada con imágenes de Maradona, Messi y el resto de campeones mundiales.

Durante los minutos previos a la salida de los futbolistas, la megafonía del estadio amenizó la espera con canciones típicas argentinas, entre ellas el popular 'Muchachos', himno no oficial que se hizo célebre tras el último Mundial.

El momento más emotivo de la práctica se vivió cuando los jugadores han saltado al césped bajo las notas del himno nacional argentino, coreado por los miles de seguidores presentes en las gradas.

El saludo de Leo Messi a uno de los fondos fue recibido con una ola de cánticos a favor del capitán de la selección.

Bragarnik, como anfitrión, recibió al pie del autocar a la selección argentina, cuya llegada colapsó los accesos al recinto. Miles de seguidores, con camisetas y banderas albicelestes, acompañaron al autobús, y la euforia se disparó cuando puso pie a tierra Messi, recibido con un griterío ensordecedor.

El Elche dispuso un dispositivo de seguridad idéntico al de cualquier partido de LaLiga, si bien se reforzó la vigilancia privada en la primera fila de las gradas para evitar que algún aficionado pudiera saltar al césped.

Pese a tratarse de un día entre semana y en un horario mayoritariamente laboral en la zona, el Martínez Valero, con capacidad para 31.800 espectadores, abrió al público todas sus gradas, a excepción de la tribuna, reservada para la cantera y el primer equipo del Elche.

Una vez comenzada la sesión, el club abrió además las puertas del estadio al cerca del millar de seguidores que se había quedado fuera al no poder reservar su localidad de forma anticipada.

Entre los asistentes a la sesión estuvieron el entrenador del Elche, Eder Sarabia, que coincidió en el Barcelona con Messi; el capitán, Josan Ferrández, y el portero argentino Matías Dituro, quien protagonizó una de las imágenes de la jornada al vestir la camiseta de Argentina y portar una taza de mate.

Los aficionados jalearon cada acción de los jugadores, en especial de las protagonizadas por Messi, y han realizado la popular ‘ola’ mexicana durante varias fases del entrenamiento.

Cada gol en los ejercicios de remate a portería fueron celebrados de forma atronadora por los seguidores, y el estadio se 'vino abajo' cuando el rosarino, tras una acción combinada, marcó un tanto.

En las gradas, como suele ser habitual en cada cita de la selección argentina, hubo pancartas con los nombres de varios clubes, como Newell’s Old Boys, Ferrocarril Oeste o Boca Juniors.

Entre los aficionados, las camisetas de Messi, en cualquiera de sus versiones —Argentina, Barcelona o Inter de Miami—, fueron mayoría en un estadio entregado en cuerpo y alma a la campeona del mundo.