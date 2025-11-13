Bellingham, entre la ovación y el abucheo en su vuelta con Inglaterra

El centrocampista inglés entró al campo en el minuto 65 en sustitución de Morgan Rodgers y recibió una bienvenida mixta, entre los que le ovacionaron y los que le abuchearon.

Bellingham no jugaba con Inglaterra desde junio y se había perdido las dos últimas convocatorias, una por lesión, al ser operado del hombro, y otra por decisión técnica.

Este jueves, en el intrascendente partido ante Serbia, comenzó desde el banquillo, una decisión esperada porque Thomas Tuchel ya avisó que solo había hecho un par de entrenamientos con el grupo.