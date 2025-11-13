Beltrán: “Estoy trabajando mucho para dar lo mejor y a ver si llega el tan ansiado gol”

“Estoy muy cómodo en el Valencia, en la ciudad, y en el campo me siento cada vez mejor”, dijo en una entrevista en VCF Media Radio el delantero cedido por la Fiorentina.

Beltrán acumula 337 minutos en Liga y ha sido titular en los últimos partidos del equipo de Carlos Corberán. Suma cuatro titularidades en nueve encuentros, pero todavía no ha inaugurado su cuenta goleadora en el equipo de Mestalla.

“Desde el primer día ya dije que iba a ser el primero en ayudar al equipo donde le hiciera falta a Corberán. Me gusta tener contacto con la pelota y siempre es bonito el reconocimiento de la gente por el trabajo y esfuerzo. Me voy sintiendo bien, pero me falta ese gol que termine de cerrar un buen partido”, afirmó.

A su vez, el delantero reconoció que está aprendiendo a manejar mucho más la parte mental con la ayuda de un psicólogo. “Tengo charlas todas las semanas, es muy importante para saber manejar todas las situaciones que se van presentando. Todo esto ayuda mucho para poder alcanzar mi máximo nivel”, contó.

Beltrán afirmó que el equipo está muy unido y se encuentra con buenas sensaciones tras el partido ante el Real Betis.

“Fue un gran partido del equipo en todas las líneas. Fuimos muy intensos, tuvimos bastante posesión, entendimos los momentos del encuentro. Aunque fue una lástima porque nos sentíamos bien, el estadio nos empujaba y queríamos ganar. Pero tenemos que quedarnos con las buenas sensaciones para seguir mejorando y ganar. Este es el camino”, señaló.

“La reacción fue algo positivo del equipo porque en los partidos anteriores, cuando nos marcaban un gol, parecía que se nos ‘venía el mundo abajo’. Fue una buena muestra de carácter y de que nosotros, por más que nos hagan un gol, podemos seguir jugando de la misma manera y poder darle la vuelta al partido”, agregó.

El argentino habló de los rumores de falta de unión en el vestuario: “Somos un vestuario muy bueno, muy sano. Vamos todos a una. No soy mucho de mirar las redes sociales o de escuchar cosas, sé que se están diciendo algunas cosas… pero en el mundo del fútbol siempre vende lo malo o buscar algo negativo. Aquí no hay nada de eso”.

“Venimos todos los días felices, agradecidos de estar aquí y damos lo mejor de nosotros para seguir mejorando y llevar al Valencia donde se merece, que es lo más alto posible. Se habla de que nosotros estamos en una situación que queremos que echen al entrenador y eso es algo impensable. Como persona o jugador nunca se me ocurriría hacer algo así. Pero el fútbol es así. Entendemos el juego, pero en el Valencia no le damos lugar a eso”, aseguró.

En ese sentido, Beltrán apuntó que el equipo, cuerpo técnico y todos lo que están en el Valencia van con muchas ganas de dar lo mejor de ellos cada día. “El equipo y la afición se merece estar más arriba de lo que está en este momento. Los resultados que queremos y, creo que por todo el esfuerzo que hacemos, nos merecemos que se reflejen en los próximos partidos”, dijo.

“Queremos darle alegrías a la afición porque se lo merecen. Llenan Mestalla siempre, también (nos apoyan) cuando jugamos fuera de casa. Ellos son los primeros que se lo merecen y estamos trabajando y ‘dejándonos el alma’ para darles una alegría”, finalizó.