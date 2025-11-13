Bragarnik: “Estamos demostrando que somos un equipo atrevido y no tenemos miedo a Primera”

El empresario, que realizó estas declaraciones durante el entrenamiento de la selección argentina en el estadio Martínez Valero, dijo estar “contento” con la trayectoria del equipo en este tramo inicial después de que haya logrado sumar 15 puntos.

“En los últimos partidos no tuvimos los puntos esperados, pero estoy contento con la forma. La gente viene a ver un espectáculo y se identifica con la forma y la idea de Éder (Sarabia)”, señaló el mandatario, quien asumió que al Elche le tocará al final “pelear por permanecer” en la categoría.

Bragarnik reiteró su máxima confianza en el modelo implantado por el técnico Eder Sarabia. “Por eso le renovamos dos años”, recordó el agente futbolístico, que también se mostró “contento” con el nivel mostrado por la mayoría de los jugadores contratados.

El propietario del Elche justificó los precios que tendrán que pagar los abonados y aficionados del club para presenciar el partido de la próxima jornada ante el Real Madrid. En el caso de los que tienen pase, deberán abonar una entrada de 35 y 70 euros según su ubicación y sin descuentos por edad. En el caso de los aficionados sin pase, las entradas van de 80 a 295 euros.

“Hay que tener en cuenta que al final hicimos 27.000 abonados y que tenemos poca capacidad de ticketing durante todo el año. Ya le damos 17 partidos al abonado y hay que valorar que el que viene es el Real Madrid”, explicó.

En este sentido, admitió que con los precios en este tipo de jornadas económicas “siempre hay algún sector damnificado y es difícil ser justo con todos”, en alusión al precio de las entradas infantiles, y justificó las tarifas para evitar la reventa.